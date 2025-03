Antrenorul Parisului, după eșecul cu Liverpool: "E cel mai bun meci al nostru!"

Luis Enrique, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, a declarat după eșecul suferit pe teren propriu în fața formației FC Liverpool (scor 0-1), miercuri seara în Liga Campionilor la fotbal, că "rezultatul este nedrept", în condițiile în care jucătorii săi au reușit "un meci complet" și au fost "superiori" adversarilor lor.

"Am fost net superiori ca joc în fața celor de la Liverpool, ca număr de ocazii create. Am reușit să înfruntăm una dintre cele mai bune echipe din Europa, am făcut un meci complet, asumându-ne riscuri. Am fi meritat, clar, un alt rezultat, este nedrept", a spus Luis Enrique, nedorind să comenteze arbitrajul.

"Este cel mai bun meci al nostru din acest an și, de asemenea, de anul trecut, fie că e vorba de apărare sau de atac. Am fost la înălțime, solidari, am alergat mult, asta le-am spus jucătorilor mei", a precizat tehnicianul spaniol la conferința de presă pe care a susținut-o la finalul meciului de pe stadionul Parc des Princes.

"Este un sport care poate fi nedrept, trebuie să accepți asta. Meritam mult mai mult, dar portarul lor Allison a fost excepțional, au jucat mai bine decât noi doar în primele cinci minute", a regretat antrenorul lui PSG.

Luis Enrique a mai spus că echipa sa nu are "nimic de pierdut" în returul programat marțea viitoare pe stadionul Anfield, unde PSG va încerca să repete evoluția foarte bună din meciul de la Paris.

El s-a declarat totodată "mândru" de jucătorii săi, dar și "dezamăgit" de rezultatul final. "Le-am spus să ridice capul pentru că am reușit să dominăm cea mai bună echipă din Europa", a insistat el.

"Am reușit deja să întoarcem situațiile", a reamintit Luis Enrique, așa cum s-a întâmplat în duelul cu FC Barcelona din sferturile de finală ale ediției trecute din Champions League, când parizienii au fost învinși pe teren propriu de catalani în meciul tur (2-3), dar au reușit să întoarcă soarta calificării în returul din Spania (4-1).

FC Liverpool a dat lovitura miercuri seară pe Parc des Princes, împotriva cursului jocului, prin Harvey Elliott, care a înscris golul victoriei "cormoranilor" în minutul 87 din pasa lui Darwin Nunez, la doar 47 de secunde de la intrarea sa în joc.

