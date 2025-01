"Avem cel mai bun antrenor din lume" Cine e miliardarul fericit după victoria magistrală din Liga Campionilor

Preşedintele PSG, Nasser al-Khelaïfi, şi-a lăudat echipa şi antrenorul, după victoria cu 4-2 obţinută miercuri în faţa formaţiei Manchester City, în Liga Campionilor.

„Sunt foarte mândru după acest meci extraordinar. Nu pentru că am câştigat, ci pentru cum am jucat. Am fost conduşi cu 2-0 şi am întors scorul pentru a câştiga cu 4-2. Sincer, cred că este una dintre cele mai mari emoţii pe care le-am avut de când am devenit preşedintele PSG. Este dificil împotriva lui Manchester City, o echipă mare, împotriva unui antrenor mare şi a unor jucători mari.Dar astăzi (miercuri), ca să fiu sincer, jucătorii şi antrenorul au arătat, de asemenea, că sunt o echipă mare. Suntem foarte mândri. Acest meci a fost decisiv. Mulţi oameni s-au îndoit de echipa noastră, dar eu am avut încredere în echipa mea, în jucătorii mei, pentru că îi cunosc foarte bine. Ei sunt acolo pentru meciurile importante. Avem un alt meci important săptămâna viitoare. Cred că avem cel mai bun antrenor din lume. El a fost, de asemenea, criticat. Dar chiar dacă am fi pierdut acest, meci, el ar fi rămas cel mai bun din lume. Am jucat cu identitate astăzi împotriva lui Manchester City”, a declarat Al Khelaifi.

Echipa franceză Paris SG a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-2, campioana Angliei, Manchester City, în etapa a 7-a din Liga Campionilor. Parizienii au revenit de la 0-2.

Ads

După o primă repriză în care gazdele au avut un gol anulat de VAR, chiar în minutul 45, partea secundă a început perfect pentru City. Grealish a deschis scorul şi după numai trei minute Haaland a făcut 2-0, iar meciul părea închis. Însă parizienii au revenit excepţional. Intrat la pauză, Ousmane Dembele a redus din diferenţă în minutul 56. După patru minute Bradley Barcola a egalat şi Joao Neves a înscris pentru 3-2. Goncalo Ramos a marcat ultimul gol al meciului, profitând de greşeala lui Gvardiol şi a adus a doua victorie din istorie a parizienilor în faţa lui Manchester City, scor 4-2.

Cu această victorie, PSG are 10 puncte şi este pe locul 23 în Liga Campionilor, în timp ce City se află pe 25, primul loc care nu se califica mai departe.

Ads