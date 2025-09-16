Dezastru pentru echipa lui Dennis Man în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 21:47
Dezastru pentru echipa lui Dennis Man în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român
Dennis Man FOTO Eredivisie

Liga Campionilor a început marți, cu două meciuri programate de la ora 19:45. PSV Eindhoven, echipă la care joacă Dennis Man, a pierdut pe teren propriu în fața unei debutante,

Primul gol din noul sezon al Ligii Campionilor a fost înscris de Promise David, de la Union Saint-Gilloise, din penalti, în minutul 9.

Union Saint-Gilloise s-a impus în meciul cu PSV Eindhoven, scor 3-1, pe lângă golul lui David, belgienii marcând și prin El Hadj (39) și Mac Allister (81). Pentru olandezi a punctat Van Bommel (90).

Dennis Man a fost introdus pe teren în minutul 80, dar nu s-a remarcat în mod deosebit la PSV Eindhoven.

Într-un alt meci, Arsenal s-a impus în deplasare cu Athletic Bilbao, scor 2-0, prin golurile marcate de Martinelli, în minutul 72, și Trossard (87).

