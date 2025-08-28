FCSB putea fi în locul lor. Echipa care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor

FCSB putea fi în locul lor. Echipa care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor
Qarabag s-a calificat în Liga Campionilor. Foto: X / @bpthaber

În ciuda înfrângerii cu 3-2 pe care a suferit-o miercuri, pe teren propriu, în faţa echipei Ferencváros, formaţia azeră Qarabağ s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor, graţie avantajului de două goluri din meciul tur.

Victorioasă săptămâna trecută în Ungaria (3-1), campionul Azerbaidjanului s-a calificat în faza principală a LC. Qarabağ ar fi trebuit să joace cu FCSB în turul trei, dacă campioana României ar fi trecut de Shkendija.

Miercuri, Ferencváros a înscris prin Joseph ’12, Varga ’55 (penalti) şi Tóth ’82. Pentru Qarabağ au marcat Andrade ’25 şi Zoubir ’45.

Azerii sunt în faza principală a Ligii Campionilor pentru a doua oară în istorie, după sezonul 2017-2018. Qarabağ a terminat pe locul patru într-o grupă cu AS Roma, Chelsea şi Atlético Madrid, fără să câştige niciun meci.

S-a terminat etapa preliminară a Ligii Campionilor și, implicit, se știu cele 36 de echipe ce vor intra în faza ligii. Kairat Almaty, Pafos, Bodo/Glimt, Qarabağ, Benfica, Brugge și Copenhaga...
Echipele FC Bruges, FC Copenhaga şi Benfica s-au calificat, miercuri, în faza principală a Ligii Campionilor. FC Bruges a învins în returul play-off-ului echipa Glasgow Rangers, pe teren...
