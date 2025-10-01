Surpriza din Liga Campionilor! FCSB visa să îi elimine, iar acum au victorii pe bandă rulantă în cea mai tare competiție

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 22:10
Qarabag s-a calificat în Liga Campionilor. Foto: X / @bpthaber

Formaţia Qarabag a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Copenhaga, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Zoubir ’28 şi Addai ’83.

Qarabag fusese învinsă cu 3-2 de FCSB, anul trecut, în Europa League, iar anul acesta cele două s-ar fi putut întâlni în turul trei preliminar al Champions League, însă FCSB a fost eliminată de Shkendija.

Qarabag are punctaj maxim în Champions League după două etape. Ei au reușit să o învingă și pe Benfica, în prima etapă.

Tot miercuri, Newcastle a învins în deplasare Union Saint-Gilloise, scor 4-0. Au înscris Woltemade ’17, Gordon ’43 (penalti), ’64 şi Barnes ’80.

