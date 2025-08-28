Fosta echipă a lui Ianis Hagi, umilită în Liga Campionilor: 9-1

Club Bruges a trecut cu 9-1 de Rangers. Foto: X / @CabineSport

Echipele FC Bruges, FC Copenhaga şi Benfica s-au calificat, miercuri, în faza principală a Ligii Campionilor.

FC Bruges a învins în returul play-off-ului echipa Glasgow Rangers, pe teren propriu, scor 6-0. Au marcat Tresoldi ‘5, Vanaken ’32, Seys ’42, ’45, Stankovic ‘45+2 şi Tzolis ’50. În minutul 9, de la Rangers a fost eliminat Aarons. În tur, scorul a fost 3-1 pentru Bruges, ceea ce înseamnă un scor general de 9-1 pentru belgieni.

La Copenhaga, gazda FC Copenhaga a învins cu 2-0 echipa FC Basel, într-un meci arbitrat de Istvan Kovács. Au marcat Cornelius ’46 şi Moukoko ’84 (penalti). În tur, scorul a fost 1-1.

Tot miercuri, Benfica a învins cu 1-0 echipa Fenerbahce, pe teren propriu. A marcat Akturkoglu ’36. În minutul 82, de la Fenerbahce a fost eliminat Talisca.

