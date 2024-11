Ce a declarat Carlo Ancelotti după penalty-ul ratat de Mbappe

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a recunoscut că starul francez Kylian Mbappe, care a ratat un penalty în meciul pierdut pe terenul formaţiei FC Liverpool (scor 0-2), miercuri, în Liga Campionilor, trece printr-un "moment dificil", dar rămâne "un jucător excepţional", căruia clubul madrilen îi va "oferi dragoste".

"Când eşti atacant, vrei să marchezi şi să ai încredere. Cred că pentru Mbappe este un moment dificil. Îl vom sprijini şi îi vom oferi dragoste", a declarat tehnicianul italian la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de pe Anfield, transmite AFP.

Fostul golgheter al lui Paris Saint-Germain a marcat o singură dată în cinci apariţii în Liga Campionilor de la sosirea sa la Real Madrid, în vara acestui an. Miercuri, Mbappe a ratat lovitura de la 11 metri într-un moment extrem de important al meciului, în care Real putea restabili egalitatea pe tabela de marcaj.

"Poate fi o lipsă de încredere. Uneori sunt momente când lucrurile nu merg bine. Ideea este să faci lucruri simple, nu să-ţi complici viaţa", a adăugat Ancelotti, bombardat de întrebări despre Mbappe.

În orice caz, "nu ar trebui să-l blamăm pentru penalty-urile ratate, oamenii ratează penalty-uri, se întâmplă des. Trebuie să avem răbdare cu el, este un jucător excepţional", a mai spus antrenorul madrilenilor.

"Presiunea sub care se află Mbappe datorită talentului său este enormă. Nu din cauza penalty-ului am pierdut, colectiv nu am fost suficient de buni. Kylian poate să-şi ţină capul sus", a declarat la rândul său internaţionalul englez Jude Bellingham.

Comentând meciul cu Liverpool, Carlo Ancelotti a recunoscut: "Ca să fiu complet sincer, cred că rezultatul este corect, momentan au o dinamică grozavă, evoluează cu intensitate".

Italianul a fost lipsit miercuri de mai mulţi potenţiali titulari, începând cu Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Rodrygo şi, mai ales, Vinicius Junior, golgheterul său.

În timpul meciului l-a pierdut şi pe Eduardo Camavinga, care a ieşit accidentat în repriza secundă şi care "va rata cel puţin următorul meci", potrivit lui Ancelotti.

După trei înfrângeri în cinci meciuri, Real Madrid ocupă locul 24 în clasamentul Ligii Campionilor, deasupra francezilor de la Paris Saint-Germain.

