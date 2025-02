Ce a declarat Josep Guardiola după ce echipa lui a fost îngenuncheată de Real Madrid

Real Madrid s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Manchester City cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe Stadionul Santiago Bernabeu.

Real, deținătoarea trofeului, a câștigat chiar mai clar decât o arată scorul cu City, care a avut o prestație palidă în cea mai mare parte a meciului arbitrat de românul Istvan Kovacs. În tur, madrilenii câștigaseră cu 3-2.

Starul francez Kylian Mbappe a fost omul meciului, reușind un hat-trick (4, 33, 61). Mbappe a mai avut și alte ocazii (29, 57), dar și Vinicius a fost aproape de gol (74), însă Ederson s-a opus de fiecare dată.

City a dat semne de viață în ultima parte a meciului, cu un prim șut pe poartă expediat de Foden (76), respins de Courtois. Golul de onoare al echipei antrenate de Pep Guardiola a fost reușit de Nico Gonzalez, care a îndeplinit o formalitate (90+2), după ce Marmoush a trimis în bară din lovitură liberă.

”Nu am putut face față fizicului și ritmului pe care îl au, de aceea am cerut mult calm cu mingea. Dar am primit gol la prima acțiune, nu ne-am apărat bine, așa că a fost mai dificil. Trebuie să acceptăm, cea mai bună echipă a câștigat, felicitări Real Madrid și acum să ne concentrăm pe Premier League.

Am avut o jumătate de oră bună, 35 de minute în prima manșă, în rest ne-am chinuit”, a spus Pep Guardiola, citat de City Xtra.

