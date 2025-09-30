Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid

Delegația clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în orașul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta marți, de la ora locală 21:45 (19:45 ora României), echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul, informează EFE.

Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiție europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru.

Delegația madrilenă, care include 22 de jucători, s-a cazat la Hotelul Intercontinental, ale cărui facilități au fost rezervate exclusiv echipei spaniole.

După înfrângerea usturătoare suferită în fața concitadinei Atletico Madrid (scor 2-5), antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a decis să călătorească în Kazahstan cu toate vedetele sale, inclusiv Mbappe și Vinicius.

Fundașii Dani Carvajal, care va lipsi timp de o lună, și Militao, care a suferit o accidentare serioasă pe sâmbătă pe Metropolitano, au fost lăsați în afara lotului.

Mii de fani ai echipei Real Madrid din Asia Centrală, Rusia, China și din întreaga regiune Eurasiatică sunt așteptați să asiste la partida de marți.

