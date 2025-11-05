Liga Campionilor: dubla și eliminare pentru un jucător, în Bayern - PSG! Kovacs a arbitrat meciul serii: Real - Liverpool. Ce au făcut Dennis Man și PSV

Formaţia Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor, joc arbitrat de Istvan Kovacs.
Tot marţi, PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, a remizat cu Olympiakos Pireu, scor 1-1. Dennis Man a jucat până în minutul 58.
De asemenea, PSG a fost învinsă acasă de Bayern Munchen, scor 2-1.
Rezultate înregistrate în Liga Campionilor:
Atletico Madrid – Union St. Gilloise 3-1
Au marcat: Alvarez ’39, Gallagher ’73, Llorente ‘90+6 / Sykes ‘80
Bodo/Glimt – AS Monaco 0-1
A marcat: Balogun ‘43
În minutul 83, de la gazde a fost eliminat Gundersen.
Juventus – Sporting 1-1
Au marcat: Vlahovic ’34 / Araujo ‘12
Liverpool – Real Madrid 1-0
A marcat: Mac Allister ‘61
Olympiakos – PSV Eindhoven 1-1
Au marcat: Martins ’17 / Pepi ‘90+3
Paris Saint-Germain – Bayern Munchen 1-2
Au marcat: Neves ’74 / Diaz ‘4, ‘32
În minutul 45+7, de la Bayern a fost eliminat autorul golurilor, Luis Diaz.
Tottenham – FC Copenhaga 4-0
Au marcat: Johnson ’19, Odobert ’51, Van de Ven ’64, Palhinha ‘67
În minutul 57, de la Tottenham a fost eliminat Johnson.