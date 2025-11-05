Liga Campionilor: dubla și eliminare pentru un jucător, în Bayern - PSG! Kovacs a arbitrat meciul serii: Real - Liverpool. Ce au făcut Dennis Man și PSV

Dennis Man FOTO X PSV Eindhoven

Formaţia Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor, joc arbitrat de Istvan Kovacs.

Tot marţi, PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, a remizat cu Olympiakos Pireu, scor 1-1. Dennis Man a jucat până în minutul 58.

De asemenea, PSG a fost învinsă acasă de Bayern Munchen, scor 2-1.

Rezultate înregistrate în Liga Campionilor:

Atletico Madrid – Union St. Gilloise 3-1

Au marcat: Alvarez ’39, Gallagher ’73, Llorente ‘90+6 / Sykes ‘80

Bodo/Glimt – AS Monaco 0-1

A marcat: Balogun ‘43

În minutul 83, de la gazde a fost eliminat Gundersen.

Juventus – Sporting 1-1

Au marcat: Vlahovic ’34 / Araujo ‘12

Liverpool – Real Madrid 1-0

A marcat: Mac Allister ‘61

Olympiakos – PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Martins ’17 / Pepi ‘90+3

Paris Saint-Germain – Bayern Munchen 1-2

Au marcat: Neves ’74 / Diaz ‘4, ‘32

În minutul 45+7, de la Bayern a fost eliminat autorul golurilor, Luis Diaz.

Tottenham – FC Copenhaga 4-0

Au marcat: Johnson ’19, Odobert ’51, Van de Ven ’64, Palhinha ‘67

În minutul 57, de la Tottenham a fost eliminat Johnson.

