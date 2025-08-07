Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Rezultate din Liga Campionilor: Steaua Roșie, Benfica și FC Bruges, victorioase în deplasare în turul al treilea preliminar

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 07 August 2025, ora 08:54
758 citiri
Steaua Roșie a câștigat în Polonia FOTO Facebook Crevna Zvezda

Steaua Roșie Belgrad, Benfica Lisabona și FC Bruges au obținut victorii în deplasare, miercuri seara, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Steaua Roșie a dispus de Lech Poznan, cu 3-1, în Polonia, prin dubla lui Rade Krunić (9, 51) și reușita lui Bruno Duarte (73).

Benfica a învins-o pe OGC Nice cu 2-0, pe Coasta de Azur, prin golurile semnate de croatul Franjo Ivanović (53) și de Florentino (88).

FC Bruges a câștigat pe terenul echipei RB Salzburg, cu 1-0, grație golului reușit de Romeo Vermant (75).

Fenerbahce a fost învinsă în extremis de Feyenoord, cu 2-1, la Rotterdam, golul victoriei echipei olandeze fiind reușit de algerianul Anis Hadj Moussa (90+1).

Rezultatele partidelor din prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor:

Marți

Malmo FF (Suedia) - FC Copenhaga (Danemarca) 0-0

FC Dinamo Kiev (Ucraina) - FC Pafos (Cipru) 0-1

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Qarabag FK (Azerbaidjan) 0-1

Glasgow Rangers FC (Scoția) - FC Viktoria Plzeň (Cehia) 3-0

Miercuri

FC Kairat Almatî (Kazahstan) - SK Slovan Bratislava (Slovacia) 1-0

KKS Lech Poznan (Polonia) - FK Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 1-3

PFC Ludogoreț 1945 Razgrad (Bulgaria) - Ferencvárosi TC (Ungaria) 0-0

RB Salzburg (Austria) - FC Bruges (Belgia) 0-1

OGC Nice (Franța) - Benfica Lisabona (Portugalia) 0-2

Feyenoord Rotterdam (Olanda) - Fenerbahce SK Istanbul (Turcia) 2-1

Meciurile din manșa secundă se vor juca pe 12 august.

