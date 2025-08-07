Rezultate din Liga Campionilor: Steaua Roșie, Benfica și FC Bruges, victorioase în deplasare în turul al treilea preliminar

Steaua Roșie Belgrad, Benfica Lisabona și FC Bruges au obținut victorii în deplasare, miercuri seara, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Steaua Roșie a dispus de Lech Poznan, cu 3-1, în Polonia, prin dubla lui Rade Krunić (9, 51) și reușita lui Bruno Duarte (73).

Benfica a învins-o pe OGC Nice cu 2-0, pe Coasta de Azur, prin golurile semnate de croatul Franjo Ivanović (53) și de Florentino (88).

FC Bruges a câștigat pe terenul echipei RB Salzburg, cu 1-0, grație golului reușit de Romeo Vermant (75).

Fenerbahce a fost învinsă în extremis de Feyenoord, cu 2-1, la Rotterdam, golul victoriei echipei olandeze fiind reușit de algerianul Anis Hadj Moussa (90+1).

Rezultatele partidelor din prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor:

Marți

Malmo FF (Suedia) - FC Copenhaga (Danemarca) 0-0

FC Dinamo Kiev (Ucraina) - FC Pafos (Cipru) 0-1

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Qarabag FK (Azerbaidjan) 0-1

Glasgow Rangers FC (Scoția) - FC Viktoria Plzeň (Cehia) 3-0

Miercuri

FC Kairat Almatî (Kazahstan) - SK Slovan Bratislava (Slovacia) 1-0

KKS Lech Poznan (Polonia) - FK Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 1-3

PFC Ludogoreț 1945 Razgrad (Bulgaria) - Ferencvárosi TC (Ungaria) 0-0

RB Salzburg (Austria) - FC Bruges (Belgia) 0-1

OGC Nice (Franța) - Benfica Lisabona (Portugalia) 0-2

Feyenoord Rotterdam (Olanda) - Fenerbahce SK Istanbul (Turcia) 2-1

Meciurile din manșa secundă se vor juca pe 12 august.

