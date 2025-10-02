Țeapă de Liga Campionilor! Prezentatoarea care nu există a adunat zeci de mii de fani VIDEO

Eysan Aksoy este numele unei prezentatoare fictive din Turcia, care apare în imagini legate de emisiunile despre UEFA Champions League.

Deși nu e o persoană reală, Eysan Aksoy are peste 46.000 de urmăritori pe Instagram. Ea este o creație a inteligenței artificiale, lucru precizat inclusiv în descrierea contului de Instagram. Chiar și-așa, internauții îi lasă o sumedenie de comentarii presupusei prezentatoare TV.

Aceasta apare inclusiv îmbrăcată în tricouri ale celor mai puternice echipe de fotbal din Turcia, atrăgând în acest mod numeroși admiratori, majoritatea microbiști.

Mai mult, Eysan Aksoy este activă și pe plaforma Patreon, unde există abonamente lunare cu conținut pentru adulți, prețul putând ajunge chiar și la 1.000 de dolari pe lună.

