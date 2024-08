Tragere la sorți în Liga Campionilor, după noul sistem. Se va reedita finala din 2024, Real Madrid - Borussia Dortmund. Cu cine joacă fiecare echipă

Real Madrid şi Borussia Dortmund vor fi adversare în noua ediţie a Ligii Campionilor, într-o reeditare a finalei din sezonul precedent, care s-a încheiat cu victoria echipei spaniole (2-0), a decis tragerea la sorţi care a avut loc joi la Monaco.

Celelalte formaţii pe care le va întâlni Real Madrid sunt Liverpool, AC Milan, Atalanta Bergamo, Salzburg, Lille, VfB Stuttgart şi Brest.

Începând cu această ediţie a Ligii Campionilor, un minicampionat a înlocuit faza grupelor, numărul echipelor crescând de la 32 la 36.

La tragerea la sorţi, echipele au fost împărţite în patru urne, în funcţie de coeficientul UEFA calculat pe baza rezultatelor în cupele europene în ultimele cinci sezoane. Fiecare formaţie va întâlni opt cluburi, câte două din fiecare urnă, cu un meci în deplasare şi un meci acasă pentru fiecare urnă.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/G22WtdPeMb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

