UEFA a vorbit despre posibila modificare a formatului Ligii Campionilor. Detalii după negocierile cu reprezentanții Superligii BREAKING NEWS

UEFA a reafirmat „categoric” că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor după publicarea unui articol care menționa o îmbunătățire a relațiilor cu promotorii Superligii, anunță rmcsport.fr.

Contactată de RMC Sport după articolul dedicat de publicația catalană Mundo Deportivo posibilei renașteri a competiției disidente, UEFA „reafirmă categoric” că nu este „prevăzută” modificarea formatului Ligii Campionilor.

Instituția europeană confirmă că Theodore Theodoridis, secretarul general al UEFA, „s-a întâlnit” cu Anas Laghrari, reprezentantul A22 – compania promotor al Superligii – în mai multe rânduri. Discuțiile au fost pur și simplu formale, se apără confederația europeană, care neagă informațiile false pe această temă.

„Aceste întâlniri au avut loc în public, iar orice afirmație potrivit căreia acestea ar fi fost „secrete” este complet falsă”, a precizat UEFA, care reamintește că aceste întâlniri „nu au dus la niciun rezultat oficial”.

Compania A22 a confirmat, de asemenea, organizarea acestor întâlniri, asigurând că a făcut o ofertă confederației europene. Însă publicarea acestui articol a surprins diverșii interlocutori ai UEFA contactați de RMC Sport în acest weekend. Toți au indicat sursa acestor dezvăluiri, un ziar apropiat de Joan Laporta, președintele FC Barcelona și mare susținător al Superligii. Mai mulți membri ai UEFA au adoptat aceeași poziție ca și confederația lor, repetând că nu se întâmplă absolut nimic cu A22.

Alexander Ceferin, președintele instituției, s-a arătat ferm pe această temă în septembrie, într-un interviu acordat Politico.

„Dacă UEFA ar fi în negocieri cu promotorii Superligii, președintele UEFA nu știe nimic despre asta”, a declarat el. „Și fără ca eu să știu, nu are niciun sens. Deci nu este adevărat. Desigur, comunicăm, nu eu personal, dar comunicăm cu cele două cluburi spaniole. Am avut și o întâlnire cu Laporta, totul este în regulă, dar nu este vorba de negocieri. Sistemul sau noul format (al Ligii Campionilor) nu se vor schimba, este clar. Cele două cluburi (Real Madrid și FC Barcelona) sunt întotdeauna binevenite în familia fotbalului european, căreia i-au aparținut dintotdeauna.”

Proiectul Superligii, susținut de cele mai mari cluburi europene (cu excepția PSG și Bayern), a apărut în primăvara anului 2021, înainte de a dispărea câteva zile mai târziu în fața revoltei suporterilor și a mai multor guverne.

Totuși, trei cluburi (Real Madrid, FC Barcelona, Juventus) au rămas în proiect, chiar dacă clubul italian și-a manifestat dorința de a se retrage în vara anului 2023.

