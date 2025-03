Real Madrid, deținătoarea trofeului, s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, după ce a învins-o pe Atletico Madrid cu 4-2 la loviturile de departajare, pe Estadio Metropolitano, într-un meci în care rivala s-a impus cu 1-0 la capătul prelungirilor.

Real Madrid, care câștigase turul cu 2-1, a primit gol după numai 28 de secunde, Conor Gallagher marcând cel mai rapid gol al unui fotbalist englez în Champions League.

Atletico a făcut un joc cvasiperfect, apărându-se grupat în propria treime, astfel încât Real nu a reușit să își creeze nicio ocazie veritabilă de gol, din lipsa spațiilor.

Jocul a fost ceva mai aerisit după pauză, iar Real a beneficiat de o mare șansă de a tranșa calificarea, însă Vinicius Junior a ratat un penalty în min. 70, șutând peste poartă, după ce Mbappe fusese faultat în careu de Lenglet.

Vinicius a fost înlocuit în minutul 115, moment în care a avut un dialog cu fanii lui Atletico. Huiduit și înjurat de aceștia, Vinicius le-a arătat scorul dintre Ligile Campionilor câștigate de cele două echipe: 15 la 0.

🚨1️⃣5️⃣ Vinicius tells Atléti fans: we got 15 UCLs, you zero. pic.twitter.com/Ou0oThr8fM