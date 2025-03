Trădare la nivel înalt: cum a fost surprins căpitanul lui Liverpool după eșecul cu PSG VIDEO

Paris Saint-Germain s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Liverpool cu 4-1 la loviturile de departajare, marți seara, chiar pe Anfield, într-un meci pe care campioana Franței l-a câștigat cu 1-0 la capătul prelungirilor.

Liverpool s-a impus cu 1-0 la Paris, dar PSG a anulat avantajul prin golul lui Ousmane Dembele (12), iar portarul Gianluigi Donnarumma a fost eroul echipei antrenate de Luis Enrique la loviturile de departajare, apărând șuturile lui Nunez și Jones.

La finalul partidei, olandezul Virgil van Dijk a fost filmat într-o conversație îndelugnată cu președintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, și directorul sportiv al francezilor, Luis Campos.

Contractul fotbalistului cu Liverpool expiră la finalul acestui sezon, iar discuția cu șefii lui PSG a fost interpretată ca o negociere pe față, chiar sub ochii oficialilor de la Liverpool.

Liverpool skipper Virgil van Dijk (33) has a post-game talk with PSG president Nasser Al-Khelaifi and Sporting director Luis Campos at Anfield.pic.twitter.com/aWDN3hl0Om