Surprize uriașe în Liga Campionilor: ce echipă a dat lovitura cu un român pe teren

Miercuri, 20 August 2025, ora 08:48
Vlad Dragomir

FC Pafos, Qarabag și FC Bruges au obținut victorii în deplasare, marți seara, în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal.

FC Pafos, campioana Ciprului, a învins-o pe Steaua Roșie cu 2-1, la Belgrad, într-un meci în care mijlocașul român Vlad Dragomir a fost integralist la învingători.

Ciprioții s-au impus prin golurile marcate de Joao Correia (1) și Pepe (52), în timp ce pentru sârbi a punctat Bruno Duarte (58).

Qarabag a dispus cu 3-1 de Ferencváros, la Budapesta. Gazdele au deschis scorul prin Barnabás Varga (29), dar oaspeții au înscris de trei ori după pauză, prin Marko Jankovic (50), Kevin Medina (67) și Musa Qurbanly (85).

FC Bruges a învins-o pe Rangers cu 3-1, la Glasgow, prin golurile marcate de Romeo Vermant (3), Jorne Spileers (7) și Brandon Mechele (20). Pentru vicecampioana Scoției a înscris Danilo Pereira (50).

Rezultatele din prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor:

Marți

Ferencváros Budapesta (Ungaria) - Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - FC Pafos (Cipru) 1-2

Glasgow Rangers (Scoția) - FC Bruges (Belgia) 1-3

Miercuri

Bodo/Glimt (Norvegia) - Sturm Graz (Austria)

Celtic Glasgow (Scoția) - Kairat Almatî (Kazahstan)

FC Basel (Elveția) - FC Copenhaga (Danemarca)

Fenerbahce Istanbul (Turcia) - Benfica Lisabona (Portugalia)

Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 26 și 27 august.

