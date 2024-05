Povestea eroului Lookman, care a dat trei goluri în finala Ligii Europa: ”Nu am avut mâncare...”

Atacantul nigerian Ademola Lookman, autorul unui hat-trick (12, 26, 75) pentru Atalanta în finala Europa League la fotbal cu Bayer Leverkusen (3-0), a declarat că "nu este decât începutul progresului" şi speră să mai trăiască "astfel de seri", relatează AFP.

"Am avut mereu încredere în capacitatea mea de a crea, de a înscrie goluri, de a-mi ajuta coechipierii. În cursul ultimilor doi ani, am reuşit să aduc jocul meu la un alt nivel. Poate că asta s-ar fi întâmplat mai devreme, dar s-a întâmplat acum. Dar nu este decât începutul. Sper însă să mai am seri ca aceasta şi să continui să mă îmbunătăţesc", a adăugat atacantul nigerian cu un parcurs sinuos, înainte de a exploda în acest sezon în Italia.

Născut în Anglia, dar evoluând pentru Nigeria, ţara părinţilor săi, Lookman a debutat ca profesionist la Everton înainte de a fi împrumutat la RB Leipzig, revenind la Everton, iar apoi din nou la RB Leipzig, fiind împrumutat la Fulham şi Leicester. De două sezoane el se află la Atalanta Bergamo, unde antrenorul Gian Piero Gasperini i-a dat credit pe teren şi a început câştige în eficacitate.

În 2021, Lookman a oferit un interviu în care a vorbit despre greutățile cu care s-a confruntat în copilărie.

„Au fost câteva nopți în care nu am avut mâncare sau mâncarea nu era bună. Când eram mic, nu aveam multe lucruri care-mi erau necesare. A fost o adevărată luptă pentru mama mea, care a trebuit să aibă grijă de noi toți. A făcut tot ce a putut și s-a asigurat că avem mâncare pe masă și haine. Tot ce îi puteam cere îmi dădea. Eram fericit, dar, pe măsură ce avansam în vârstă, am realizat cât de greu trebuie să fi fost pentru ea”, a mărturisit Lookman.

"În ultimii doi ani, clubul şi antrenorul m-au susţinut şi mi-au dat minutele şi susţinerea necesare pentru a juca fotbal şi pentru a demonstra stilul meu de joc. Acest lucru mi-a permis să ating un alt nivel şi le sunt recunoscător", a mai spus el.

Atalanta Bergamo a cucerit trofeul Europa League la fotbal, după ce a învins-o pe Bayer Leverkusen cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri seara, pe Dublin Arena, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Echipa italiană a câştigat primul său trofeu european şi a pus capăt unei serii de 51 de meciuri fără înfrângere în toate competiţiile pe care a avut-o proaspăta campioană din Bundesliga în acest sezon.

Eroul serii a fost atacantul nigerian Ademola Lookman, care a reuşit un hat-trick (12, 26, 75).