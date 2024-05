Cine e antrenorul cu care Atalanta a câștigat primul trofeu european din istorie: ”Unul dintre basmele fotbalului”

Antrenorul Gian Piero Gasperini a descris victoria echipei Atalanta în finala Europa League la fotbal cu Bayer Leverkusen (3-0) drept "un sentiment minunat, o performanţă fantastică", relatează AFP.

"Este un sentiment minunat. Băieţii au fost incredibili, performanţa pe care au realizat-o în seara asta a fost fantastică", a precizat tehnicianul.

"Nu te poţi mulţumi să te aperi într-un astfel de meci. Noi ştiam că Leverkusen este foarte puternică în atac, dar poate nu la fel de puternică când e obligată să se apere. Şi totul a decurs bine de la început. În plus, modul în care am făcut-o contează", a adăugat Gasperini.

"În mod categoric am meritat să câştigăm", a conchis acesta.

''Câştigarea acestui trofeu poate fi considerat a fi unul dintre basmele fotbalului. Nu se rezumă totul la cifre reci. Putem crede şi în echipe cu buget mic'', a mai spus tehnicianul italian, care se află la Atalanta din 2016.

Atalanta a intrat, prin cucerirea trofeului Europa League, într-un grup de cluburi care au câştigat o cupă europeană fără a fi vreodată campioane în ţările lor: Parma, Villarreal, West Ham United, Real Zaragoza.

''Este, poate, apogeul ultimelor sezoane pe care le-am avut. Era deja un lucru important că am ajuns în finală şi am făcut acest lucru după ce am trecut de echipe de înalt nivel, am învins-o pe Sporting Lisabona, campioana Portugaliei. Am jucat contra lui Liverpool, când aceasta era pe primul loc în Premier League. Am jucat cu Olympique Marseille, care este o echipă foarte bună, iar în această seară (miercuri, n. red.) învins campioana Germaniei. Învingând echipe aşa de mari dă strălucire reuşitei noastre'', a subliniat Gasperini.

''Nu cred că suntem o echipă mai bună decât Liverpool sau Juventus, dar în această seară am fost mai buni. Am fost mereu foarte periculoşi, am marcat trei goluri incredibile şi am mai avut ocazii de a marca, deci cred că am făcut o treabă bună'', a concluzionat tehnicianul italian.

Atalanta Bergamo a cucerit trofeul Europa League la fotbal, după ce a învins-o pe Bayer Leverkusen cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri seara, pe Dublin Arena, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Echipa italiană a câştigat primul său trofeu european şi a pus capăt unei serii de 51 de meciuri fără înfrângere în toate competiţiile pe care a avut-o proaspăta campioană din Bundesliga în acest sezon.

Eroul serii a fost atacantul nigerian Ademola Lookman, care a reuşit un hat-trick (12, 26, 75).