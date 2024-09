"Ar trebui să ne fie rușine de noi" Ungurii au pus capul în pământ după umilința trăită în Germania

Echipa naţională a Germaniei a întrecut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, echipa naţională a Ungariei, în cadrul grupei A3 din Divizia A a Ligii Naţiunilor.

La Dusseldorf, Ungaria a rezistat presiunii germane în prima parte a reprizei întâi, însă în minutul 27 Jamal Musiala l-a găsit pe Niclas Fullkrug liber în careu şi acesta a înscris pentru 1-0. Elevii lui Marco Rossi au replicat prin şutul peste poartă al lui Sallai, din minutul 32, dar după numai un minut Kai Havertz a trimis în bară şi germanii au intrat cu avantaj minim la pauză.

În partea secundă gazdele au rezolvat meciul în numai câteva minute. Musiala a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 58, servit de Florian Wirtz, iar în minutul 66 rolurile s-au inversat: Musiala i-a oferit lui Wirtz assist-ul de 3-0. Havertz a mai lovit odată bara, în minutul 72, iar elevii lui Julian Nagelsmann au mai marcat odată în minutul 77, prin Aleksandar Pavlovic. Havertz s-a revanşat în minutul 81, când a transformat un penalti şi a închis tabela la un ruşinos 5-0 pentru oaspeţi.

"În prima repriză am fost competitivi, nu am jucat rău, chiar dacă am comis câteva greșeli. E clar că am vrut să punem presiune pe adversari, însă am lăsat spații, iar Germania a jucat bine. Despre a doua repriză nu mai e cazul să spunem nimic. Când cineva încasează patru goluri într-o perioadă atât de scurtă... trebuie să uităm această repriză.

Este un rezultat rușinos, ar trebui să ne fie rușine de noi. Principalul vinovat în astfel de cazuri este mereu antrenorul, deci eu.

La pauză nu s-a întâmplat nimic special. Am discutat ce trebuie să schimbăm, însă după golul al doilea am dispărut practic de pe teren, ceea ce este inacceptabil când reprezinți Ungaria. În trei zile vom juca împotriva Bosniei și, dacă nu vom putea reacționa corespunzător după acest joc, atunci înseamnă că trebuie să dispărem din această ligă", a spus Marco Rossi, potrivit Nemzeti Sport.

