Echipa naţională din Kosovo a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, echipa naţională a Lituaniei, într-un meci din grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

La Kaunas s-au înfruntat două viitoare adversare ale României. Edon Zhegrova a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 20, din pasa lui Muslija. Introdus pe teren în minutul 59, Ermal Krasniqi a majorat avantajul kosovarilor în minutul 65, iar Paulius Golubickas le-a dat speranţe lituanienilor cu golul său din minutul 85.

Pentru Krasniqi, fost jucător la CFR Cluj și Rapid, a fost primul gol marcat pentru Kosovo.

Kosovo s-a impus cu 2-1 şi se află pe locul secund în grupa C2, având 6 puncte. Pe primul loc este, în continuare, România, cu şase puncte şi golaveraj mai bun. Cipru ocupă locul al treilea, cu 3 puncte, iar Lituania are trei înfrângeri din trei meciuri.

🇱🇹🇽🇰 Ermal Krasniqi scores his first goal for Kosovo, and doubles Kosovos lead against Lithuania!#LITKOS | 🇱🇹🇽🇰pic.twitter.com/hsVp02RjUQ