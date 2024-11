Imaginea dezastrului lăsat de kosovari în vestiarul de la Arena Națională FOTO

Meciul dintre naționala de fotbal a României și Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Națională din București, în Grupa C2 din Liga Națiunilor, după ce echipa oaspete s-a retras de pe teren în min. 90+5.

Meciul, care a fost la câteva zeci de secunde de a se încheia natural, după timpul suplimentar acordat de arbitru, s-a încheiat grotesc, cu echipa Kosovo părăsind terenul fără un motiv plauzibil, în ciuda încercărilor arbitrului de a-i determina pe jucătorii oaspeți să rămână pe gazon.

După o întrerupere de circa 70 de minute, arbitrul danez Morten Krogh a revenit pe teren și a fluierat sfârșitul meciului doar în prezența jucătorilor români, un verdict urmând să fie dat de Comisia de Disciplină a UEFA.

În așteptarea verdictului arbitrului, jucătorii kosovari au mâncat pizza și au lăsat dezastru în vestiar.

While Romania's players and staff were kept waiting on the pitch for more than 1h at -2°, Kosovo's players ordered pizza and treated themselves in the locker room, before deciding not to return to end the match in Bucharest. It seems to me the decision was taken well before it… pic.twitter.com/MtfqBeqQxU