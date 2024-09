Imaginea serii de la România - Lituania: "Trebuia să îl răsplătesc cu ceva"

Ignorat de Edi Iordănescu, exclus din lot pe seama unor probleme indisciplinare, Alexandru Mitriță a revenit la națională sub bagheta lui Mircea Lucescu.

Introdus pe teren în minutul 70, Alexandru Mitriță a marcat golul prin care România a făcut 3-1 în meciul cu Lituania.

Imediat, Mitriță a sprintat pe banca de rezerve și l-a îmbrățișat pe Mircea Lucescu, oferind imaginea serii.

„Mulţi oameni au declarat lucruri rele la adresa mea, dar domnul Lucescu a avut încredere în mine. Trebuia să îl răsplătesc cu ceva. Îi multumesc că a avut încredere în mine. Sunt bucuros că am marcat, dar important este că am luat cele trei puncte. Au fost emoţii foarte mari, iar eu cred că pe bancă emoţiile sunt mai mari: Cum spuneam, important e că am câştigat pe un teren foarte greu. Acum trebuie să ne focusăm la fiecare antrenament, la fiecare meci. Am jucat foarte bine în a doua repriză şi am demonstrat că suntem o echipă unită”, a declarat Alexandru Mitriţă.

Echipa naţională a României a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, echipa naţională a Lituaniei, în cadrul grupei C2 din Divizia C a Ligii Naţiunilor.

