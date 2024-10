Răzvan Marin, printre cei mai buni din Europa! Situația onorantă în care se află mijlocașul român

Răzvan Marin a declarat, marţi seară, după meciul României cu Lituania, scor 2-1, că şi-ar dori să înscrie pentru naţională şi din acţiune, nu doar din penalty. El a menţionat că tricolorii îşi doresc victorii şi în ultimele două partide din grupă.

“A fost un meci destul de greu, dar important este că am reuşit să luăm cele trei puncte. Nu am început jocul prea bine dar până la urmă ne-am revenit. Cred că am făcut un meci bun. La penalti l-am simţit pe portar să vrea să meargă în colţul ăla dar sunt destul de sigur de mine şi ştiu că dacă dau tare e greu să scoată. Îmi doresc să marchez şi din acţiune acum, nu doar din penalti. Obiectivul nostru va fi să obţinem alte şase puncte la Bucureşti, să terminăm grupa cum am început-o. Trebuie să progresăm din punct de vedere al posesiei şi cred că uşor, uşr facem asta”, a spus Marin.

Reprezentativa României a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, selecţionata Lituaniei, în etapa a patra a grupei C2 a Ligii Naţiunilor. Pentru tricolorii pregătiţi de Mircea Lucescu este al patrulea succes în tot atâtea meciuri disputate în actuala ediţie a competiţiei. România este lider în grupă.

Cu cele patru goluri reușite, Răzvan e în topul marcatorilor din Nations League.

