România e pe val! Ce se întâmplă în clasamentul FIFA după victoria cu 3-0 la masa verde

Naţionala de fotbal a României a câştigat meciul cu Kosovo la masa verde, cu 3-0, a anunţat, miercuri, UEFA, într-un comunicat, după ce partida de vineri, din Liga Naţiunilor, a fost abandonată la scorul de 0-0, în min. 90+5, după retragerea oaspeţilor de pe teren.

"Meciul din UEFA Nations League 2025 dintre echipele reprezentative ale Federaţiei Române de Fotbal şi Federaţiei de Fotbal din Kosovo, jucat pe 15 noiembrie 2024, este declarat pierdut de Federaţia de Fotbal din Kosovo (considerat pierdut cu 0-3) pentru responsabilitatea de a nu fi jucat meciul în întregime (conform articolului 25.01 din regulamentul UEFA Nations League)", se arată în comunicatul Comisiei de Apel a UEFA.

După această victorie la masa verde, România va urca de pe locul 43 până pe locul 38 în clasamentul FIFA care urmează a fi actualizat. Tricolorii n-au mai fost atât de sus din 2020, când ocupau locul 37.

Cea mai bună clasare din istoria naționalei României în ierarhia FIFA este locul 3, ocupat în 1997.

Dintre naționalele europene, doar Scoția va urca mai multe locuri (7), de pe 51 pe 44. Norvegia și Israel se pot lăuda și ele cu o ascensiune de cinci poziții.

❗️UPDATE after 🇷🇴 got a 3-0 win over 🇽🇰

Biggest improvement in🆕 Nov 2024 FIFA ranking (UEFA teams only):

+7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO 🆙 51 to 44

+5 🇷🇴 ROU 🆙 43 to 38

+5 🇳🇴 NOR 🆙 48 to 43

+5 🇮🇱 ISR 🆙 81 to 76

+3 🇬🇷 GRE🆙 42 to 39

+3 🇨🇿 CZE 🆙 45 to 42

+3 🇮🇪 IRL 🆙 63 to 60