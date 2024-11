Tricolorii sunt revoltați de gestul kosovarilor: "Din primul până în ultimul minut au aşteptat o scandare sau ce li s-a părut lor"

Florin Niță a declarat, după ce naționala din Kosovo a abandonat meciul cu selecționata României, că jucătorii kosovari au așteptat încă din primul minut să aibă un pretext pentru a proceda cum au făcut-o.

“Am dat dovadă de bărbăție, am rămas pe teren. Speram să terminăm meciul pe teren. Din păcate, nu știu ce să comentez, sper că decizia va fi favorabilă nouă. Din primul până în ultimul minut au așteptat o scandare sau ce li s-a părut lor. Eu nu am văzut nimic. Chiar am întrebat ce s-a întâmplat”, a spus Niță la Digi Sport.

Meciul România – Kosovo, din penultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor, întrerupt vineri seară, după minutul 90, jucătorii kosovari părăsind terenul, s-a încheiat după mai bine de o oră, sâmbătă, fără fotbaliștii oaspeți.

Arbitrul partidei a venit pe teren după ce nu a reușit să îi convingă pe cei din Kosovo să joace ultimele două minute și, în prezența jucătorilor tricolori, a fluierat finalul. UEFA urmează să ia o decizie în acest caz.

