Vestea mare primită de tricolori înaintea partidei cu Kosovo din această seară. Anglia ne-a dat o mână de ajutor

Echipa națională a Angliei a învins joi seara, în deplasare, scor 3-0, echipa națională a Greciei, în cadrul grupei B2 din Liga Națiunilor.

Echipa lui Lee Carsley a dominat partida de la Atena și după ce Watkins a deschis scorul, în minutul 7, soarta meciului a fost decisă pe final. A fost mai întâi șutul lui Bellingham, care a intrat în poartă după ce a lovit bara și apoi l-a lovit în spate pe portarul grec, apoi a venit golul cu călcâiul al lui Curtis Jones.

Anglia a ajuns la 12 puncte, la egalitate cu Grecia, dar este pe primul loc în grupa B2 și speră să promoveze în prima divizie a Ligii Națiunilor. Până atunci, englezii au nevoie de victorie cu Irlanda, care are 6 puncte și a dispus de Finlanda la limită, 1-0, într-un meci în care golgheterul finlandez Pohjanpalo a ratat un penalti.

După acest eșec, Grecia a trecut în urma României în clasamentul care decide echipele ce vor face parte din urna a doua a tragerii la sorți pentru preliminariile CM 2026.

Reprezentativa României joacă, vineri, penultimul meci din Liga Națiunilor. Tricolorii întâlnesc echipa statutului Kosovo, pe Arena Națională, într-un meci programat de la ora 21.45.

Greece 🇬🇷 fell behind Romania 🇷🇴 in FIFA ranking.

Norway 🇳🇴 overtook Czechia 🇨🇿.

If Scotland 🏴 wins both their matches, this is what other teams need to stay in Pot 2:

🔹 GRE 🇬🇷 1 draw

🔹 NOR 🇳🇴 1 win

🔹 SVK 🇸🇰 1 win (or 2 draws)

🔹 ROU 🇷🇴 1 win and 1 draw

🔹 CZE 🇨🇿 1 win and… pic.twitter.com/k7fdDfEqPg