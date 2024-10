Rezultate incredibile în Liga Națiunilor. Vecinii noștri au fost umiliți, iar Spania s-a calificat în sferturi

Echipa naţională a Spaniei a întrecut marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, naţionala Serbiei, în cadrul grupei A4 din Liga Naţiunilor. Ibericii se află pe primul loc în clasament.

Spania a deschis scorul repede la Cordoba, prin Laporte, dar la pauză a intrat cu avantaj minim. În minutul 54, Alvaro Morata a ratat un penalti, şutând peste poartă, însă tot el a reuşit să majoreze scorul în minutul 65. Sârbii au rămas în zece din minutul 76, după eliminarea lui Pavlovic, iar Alex Baena a transformat superb o lovitură liberă, în minutul 77, stabilind rezultatul final, 3-0 pentru Spania.

Naţionala iberică ocupă primul loc în grupa A4, cu 10 puncte, iar pe locul secund este Danemarca, cu 7 puncte. Serbia are patru puncte în timp ce Elveţia este ultima, cu doar un punct din patru meciuri. Spania și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor.

În alte meciuri, Bulgaria a fost umilită în Irlanda de Nord, iar Polonia și Croația au încheiat cu un spectaculos 3-3.

În grupa României, Kosovo a învins Cipru cu 3-0.

Rezultate înregistrate marţi seara în meciurile din Liga Naţiunilor:

Grupa A1: Polonia – Croaţia 3-3 (Zielinski 5, Zalewski 45, Szymanski 68 / Sosa 19, P. Sucic 24, Baturina 26);

Grupa A1: Scoţia – Polonia 0-0;

Grupa A4: Spania – Serbia 3-0 (Laporte 5, Alvaro Morata 65, Alex Baena 77);

Grupa A4: Elveţia – Danemarca 2-2 (Freuler 26, Amdouni 45+1 / Isaksen 27, Eriksen 69);

Grupa C2: Kosovo – Cipru 3-0 (Amir Rrahmani 30, E. Krasniqi 52, Sahiti 70);

Grupa C2: Lituania – România 1-2 (Kucys 7 penalti / R. Marin 18 penalti, Drăguş 65);

Grupa C3: Irlanda de Nord – Bulgaria 5-0 (Price 15, 29, 81, Mitov 32 autogol, Magennis 89);

Grupa C3: Belarus – Luxemburg 1-1 (Politevich 54 / Rodrigues 78 penalti).

26 goals scored 🤯

What a day of action to round-up Matchday 4 🙌#NationsLeague pic.twitter.com/xu0PDbqAHu