Surpriză în campionatul Franței: PSG, învinsă în marele derby

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:07
Ayef Aguerd FOTO X Olympique Marseille

Echipa franceză Olympique Marseille a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia campioană a Europei, PSG, în etapa a cincea din Ligue 1.

Pe Velodrome, elevii lui Roberto De Zerbi au deschis scorul încă din minutul 5, prin Ayef Aguerd. A fost unicul gol al meciului dintre Olympique Marseille şi PSG, în care echipa lui Luis Enrique a suferit prima înfrângere în această ediţie de campionat. Parizienii au dominat partida, având o posesie mult superioară gazdelor şi mai multe şuturi, însă absenţa trio-ului Barcola, Dembélé, Doue a cântărit mult.

Olympique Marseille a reuşit a treia victorie stagională şi este pe locul 6, cu 9 puncte. PSG are 12 puncte şi este pe poziţia secundă în clasament, după AS Monaco, care are acelaşi număr de puncte.

Meciul ar fi trebuit să se dispute duminică, dar a fost amânat pentru luni din cauza vremii.

