Ce a făcut fotbalistul român care s-a luptat aseară cu PSG. Lucescu e cu ochii pe el

Echipa franceză PSG a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Toulouse, în etapa a 22-a din Ligue 1.

Parizienii au marcat unicul gol al înfruntării în partea secundă, minutul 52, prin Fabian Ruiz. Tehnicianul lui Toulouse, Carles Martinez, l-a utilizat ca titular pe fundaşul român Umit Akdag. Acesta a primit un cartonaş galben în minutul 56 şi a fost înlocuit în minutul 79. În acelaşi minut 79, pe teren a intrat, pentru Toulouse, şi Noah Edjouma, fratele jucătorului de la FCSB.

PSG s-a impus cu 1-0 şi conduce detaşat în Ligue 1, cu 56 de puncte, 10 peste ocupanta locului secund, Olympique Marseille. Toulouse se află pe locul 10, cu 27 de puncte.

Născut la București din părinți turci, Umit Akdag are ambele cetățenii. Fotbalistul a evoluat în două meciuri sub comanda lui Daniel Pancu la România Under 21.

El ar putea fi convocat de Mircea Lucescu la echipa mare, ținând cont de absența lui Drăgușin.

