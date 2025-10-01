Lili Sandu a spus adevărul despre nunta cu Silviu Țolu: „Sunt și tipicară”

Lili Sandu și Silviu Țolu marchează zece ani de când și-au început povestea de dragoste, care continuă și astăzi să le ofere momente speciale. Din această relație a rezultat Thomas, fiul lor, născut în vara anului 2020.

Cu prilejul aniversării a 10 ani de la lansarea emisiunii „Vorbește Lumea”, prezentatoarea a vorbit pentru Libertatea despre cum s-a întâlnit cu partenerul său și despre legătura dintre evenimentele din viața ei personală și revenirea în România.

„Acum 10 ani mă întorsesem din Los Angeles în România. Îl cunoscusem pe Silviu Țolu. Fix pe 13 iulie, când a început această emisiune, eu l-am cunoscut pe Silviu Țolu în Istanbul. Sunt chestii similare care se leagă. Mă rog, o fi destinul, acum nu știu… Dar chiar așa s-a întâmplat! L-am cunoscut, după care am început o relație și a fost anul în care m-am reîntors aici”, a povestit Lili Sandu.

Întrebată despre nuntă, vedeta a explicat că, deși este un subiect des discutat, nu reprezintă o prioritate pentru ei în acest moment:

„Da, știu, toată lumea vorbește de nuntă! Dar noi nu mai vorbim de nuntă. Avem în plan asta, dar nu mai este o prioritate. Adică și noi am vorbit, dar n-am avea când. Deci, efectiv, mai ales acum, de când cu emisiunea, e foarte dificil. Și eu sunt și tipicară, vreau să mă implic, adică nu vreau să găsesc pe cineva care să…”.

Despre experiența maternității și despre modul în care Thomas le schimbă viața, prezentatoarea a dezvăluit: „Câteodată stăteam și mă întrebam: Băi, oare de ce n-am ales asta, să fiu mamă mai devreme? Dar așa a fost să fie! Adică sunt convinsă că a venit fix în momentul în care aveam nevoie. Cu Thomas cresc împreună, ne dezvoltăm o relație atât de frumoasă și acum, mai ales la 5 ani, când vorbește, când îmi spune emoții, când putem să discutăm despre lucruri, orice fel de lucruri, mi se pare fantastic. Primii ani au fost mai dificili, că nu-i vorbeam limba, dar acum… L-am adus în platou, se mai uită. Nu știu, deocamdată, dacă o să-mi calce pe urme. E prea mic și nici nu pun presiune să facă chestia asta. Dacă o să-i placă, îți dai seama că îl voi susține cât voi putea. Dacă nu, și vrea să fie un IT-ist de succes, cu siguranță îl voi susține să facă asta.”

