Lili Sandu, confesiuni despre perioada petrecută în SUA și motivul plecării din România:

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 19 August 2025, ora 10:32
717 citiri
Lili Sandu are un copil cu manechinul Silviu Țolu. FOTO: Instagram/Lili Sandu

După o perioadă de șapte ani petrecută în Statele Unite, Lili Sandu privește prezentul cu liniște și recunoștință. Vedeta de la ”Vorbește lumea” spune că locul în care se simte cel mai conectată cu propria carieră este televiziunea unde a crescut și s-a format profesional.

„PRO TV-ul înseamnă, am spus-o de foarte multe ori, locul unde simt că aparțin. Eu am început la Acasă TV, în 2005, cu Numai iubirea, au trecut câțiva anișori de atunci. E locul în care am crescut frumos și am avut de învățat de la cei mai buni profesioniști”, a declarat Lili într-un interviu pentru revista Viva.

Totuși, până să ajungă în acest punct de stabilitate, prezentatoarea a trecut printr-o perioadă de frământări interioare care a determinat-o să lase România în urmă pentru o vreme.

„Am ales să plec din România pentru că nu eram bine. Oamenii te văd și spun: Wow, ce viață frumoasă are persoana asta!, dar în spatele muncii mele erau momente când nu mai eram bine cu mine însămi și am simțit nevoia să mă detașez de lumea asta, că nu-mi mai făcea bine, emoțional vorbind”, a explicat ea.

Durerea pierderii tatălui a cântărit greu în această alegere, dorind să plece cât mai departe. „S-a întâmplat atunci și necazul cu tatăl meu, l-am pierdut, și am vrut să mă rup de tot ce însemna entertainment, film, muzică, România și așa mai departe. M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt”, a mărturisit prezentatoarea.

Astăzi, Lili privește acea experiență ca pe un capitol încheiat, deși recunoaște că anii petrecuți în America i-au oferit lecții valoroase.

„M-am întors acum, în iarnă, cu Silviu și cu Thomas, în SUA, și m-am gândit: Nu m-aș mai muta niciodată aici. A fost un capitol din viața mea pe care l-am închis. Nu aș mai putea să locuiesc în Statele Unite”, a spus ea.

