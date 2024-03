De ce nu s-a căsătorit Lili Sandu cu Bogdan Stelea, deși a fost cerută de soție: ”Nu eram genul de femeie...”

Invitată în podcastul Ilincăi Vandici, actrița, cântăreața și prezentatoarea Lili Sandu (44 de ani) a vorbit în mod deschis despre fostul portar al naționalei Bogdan Stelea, cu care a avut o relație în trecut.

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu de mai bine de opt ani, au împreună un copil, însă frumoasa brunetă își amintește în continuare cu plăcere de Bogdan Stelea, de care s-a despărțit în 2005.

”Eu, când l-am cunoscut pe Bogdan, eram cunoscută cât de cât în România. Trecusem de Școala Vedetelor, existam cu numele în industria muzicală de atunci. Când l-am cunoscut pe Bogdan, el era portarul naționalei României, dar eu nu știam foarte multe lucruri despre el.

Pe mine m-a atras el ca bărbat, punct. Nu m-am gândit niciodată că relația mea cu Bogdan îmi va aduce notorietate. Nu de asta l-am ales”, a spus Lili Sandu, în discuția cu Ilinca Vandici, conform Digisport.ro.

”Bogdan a fost prima mea iubire. Și a fost o iubire atât de intensă și atât de frumoasă. Mă rog, cu mici scăpări. Eram un copil care i-a dăruit inima. El e mai mare ca mine cu 11 ani.

El era căsătorit, dar când l-am cunoscut eu pe Bogdan, era în proces de divorț, de separare de soție. Lucurile astea nu se știu”, a mai spus Lili Sandu.

”Tot timpul mă gândesc la el cu respect și, da, am spus mereu, el mi-a adus notorietate. Eram iubita portarului naționalei României. N-am fost niciodată căsătoriți deși foarte multă lume scrie asta. Nu am fost căsătoriți, deși am fost cerută de soție de către Bogdan, dar nu ne-am căsătorit.

De ce? Pentru că ne-am despărțit. Nu eram genul de femeie care să stea acasă si să crească copil. La vârsta aia voiam să evoluez, la fel ca și el, dar nici noi nu ne mai înțelegeam bine. Avem 26 de ani.

Acum, dacă ne vedem, ne salutam. Până la urmă, a fost prima mea iubire. Am suferit după aceea, dar nu a fost să fie. Mi-a rămas în suflet și Silviu știe asta. Se știe cu Silviu, se respectă, au jucat și fotbal împreună”, a completat Lili Sandu.

