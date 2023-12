Drama ascunsă a prezentatoarei Lili Sandu. Vedeta Pro TV a dezvăluit ce probleme a avut anul acesta

Lili Sandu, una dintre cele mai simpatice prezentatoare de la Pro Tv, prezentă la emisiunea "Vorbește lumea", difuzată în fiecare dimineață, a dezvăluit ce probleme a avut în această toamnă.

"Toamna aceasta am traversat o perioadă grea din cauza îmbolnăvirii mamei mele. În fiecare zi, de luni până vineri, eram live la Vorbeşte Lumea, iar pe televizor nu se observa nicio diferenţă în atitudinea mea.

Însă eram foarte îngândurată, confuză, tristă, furioasă, trăiam tot felul de sentimente. În pauze, mă deconectam de la tot ce însemna emisiune şi vorbeam cu doctorii şi asistentele care au avut grijă de mama în acea perioadă cruntă.

De asemenea, echipa Vorbeşte Lumea a fost minunată. A fost alături de mine şi era gata oricând să mă ajute în situaţia în care clacam", a dezvăluit ea pentru paginademedia.ro.

Lili Sandu (44 ani) a povestit ce probleme a avut mama ei.

"O infecție care părea banală la început. Am vorbit despre asta pe Instagram pentru că nu am știut de afecțiunea asta. Este vorba despre poliradiculonevrită. Îți paralizează picioarele. S-a simțit mai moleșită, dar a doua zi i-au amorțit picioarele și nu mai putea merge la baie. I-am făcut un test și era pozitiv Covid. A doua zi dimineața, nu se mai putea deplasa. A fost totul atât de imprevizibil și ni s-a schimbat viața într-un sens în care nu m-am așteptat. Am fost la Balș și la Colentina. Este o reacție la Covid, poți să o ai, poți să nu o ai. La mama s-a întâmplat lucrul ăsta și acum învățăm să mergem din nou. Și mama, și eu să mă conectez mai bine cu Divinitatea și să-I mulțumesc că am trecut peste asta. Mergeam la emisiune și așteptam telefon de la doctori să aflu dacă va fi intubată sau nu.

E o boală a nervilor. Poate urca spre torace și nu mai poți respira singur. Atunci e nevoie să fii intubat, să fii ventilat mecanic. Era conștientă, dar se putea schimba de la o clipă la alta. A fost foarte greu, dar Doamne ajută. Nu doresc nimănui, a fost cea mai grea perioadă din viața mea. Mă bucur că îmi spune că azi a făcut 6 pași, față de 4 făcuți ieri. Două săptămâni a avut niște dureri care nu treceau cu niciun calmant. Nu există tratament, există doar calmante și recuperare. Există tratament doar pentru sistem imunitar, nu unul țintit. E o boală care te atacă mult neurologic și te aruncă și într-o depresie. E tot în spital, intră în a patra săptămână. Urmează recuperarea, poate să dureze șase luni, nu știm", a povestit Lili Sandu în emisiunea "La Măruță".

