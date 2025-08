Lili Sandu dezvăluie metoda prin care se menține într-o formă excelentă la 45 de ani: „Nu mai mult de două ori pe săptămână”

Lili Sandu are un copil cu manechinul Silviu Țolu FOTO: Instagram/Lili Sandu

Lili Sandu reușește să arate impecabil fără să urmeze diete drastice sau antrenamente extenuante. De-a lungul timpului, vedeta nu s-a confruntat cu probleme de greutate, inclusiv în perioada sarcinii. Secretul ei constă într-o combinație între alimentație atent aleasă, un program de somn riguros și adaptarea naturală la ritmul solicitant impus de emisiunea matinală pe care o prezintă.

Chiar dacă se trezește cu noaptea-n cap, Lili nu se abate de la rutina care o ajută să rămână echilibrată.

„Recunosc că dorm devreme. Nu ai cum altfel să funcționezi mai ales când prezinți o emisiune live. Trebuie să fii odihnită, ca să nu faci dezacorduri, nu de alta. Să nu dai o dumă la televizor. În general, mă trezesc la 5:45, iar când sunt superobosită, la 6:00. Mă trezesc, îmi fac matcha, îmi fac meditații, mă mai învârt. La 7:00 se trezește Thomas, îl pregătesc pentru grădiniță, îi fac ghiozdănelul, mai stau un pic cu el și la ora 7:50 am ieșit pe ușă”, a povestit prezentatoarea pentru Libertatea.

Chiar și în zilele fără filmări, programul ei matinal rămâne același. „Să ies pe ușă nu, dar oricum și în weekend mă trezesc la 6:00. Acum nu mai pot să dorm pentru că așa s-a creat ritualul ăsta de trezit. Dar nu e problemă, lasă că e bine. O să am timp să dorm”, adaugă ea, fără să pară deranjată de acest obicei.

Ads

Ce dietă urmează Lili Sandu

În ceea ce privește alimentația, Lili a fost mult timp vegană, iar acest stil de viață i-a oferit un avantaj în menținerea unei siluete armonioase. Totuși, de când face parte din echipa „Vorbește Lumea”, tentațiile culinare de pe platourile de filmare au dus la câteva concesii.

„De trei ani, de când sunt la Vorbește Lumea, mănânc în fiecare zi. Avem superchefi care vin să gătească acolo. Eu sunt genul care, dacă nu văd, nu mănânc. Sunt foarte cuminte, disciplinată, mănânc ce trebuie. Dar dacă văd… Chiar azi (n.r. – luni) am avut un coș de pâine, dar din aia caldă, care miroase, cum era să nu mănânc? Vezi că am mâncat jumătate de pâine că, la un moment dat, băieții mi-au zis să mă mai opresc. Deci nu ai cum să nu mănânci. Sunt pofticioasă”, a recunoscut ea amuzată.

Vedeta a adoptat o dietă flexibilă, dar echilibrată, în care consumul de carne este ocazional.

Ads

„Mănânc carne, dar nu mai mult de o dată, de două ori pe săptămână. Adică încerc să păstrez un echilibru. În toți anii ăștia am și învățat și am înțeles ce trebuie să mănânc, ce este bine pentru mine, pentru organismul meu. Că poate ce mănânc eu nu este bine pentru tine. Spre exemplu, dacă în seara asta am mâncat la 23:30, mâine nu mai mănânc dimineața, mănânc și eu pe la 11:00. Las măcar o fereastră”, a explicat prezentatoarea.

În privința fiului ei, Thomas, Lili se declară norocoasă că nu are de-a face cu un copil mofturos. Micuțul are gusturi alimentare sănătoase, chiar dacă uneori își schimbă brusc preferințele.

„Dacă îmi zice că vrea să mănânce ciorbă, imediat îi fac, bine, o pun pe mama, dau comanda, eu mai tai legume sau ceva, iar când îi pun pe masă se strâmbă, zice că vrea mămăligă cu brânză. Îi zic că nu este la restaurant să comande. Dar, în general, mănâncă orice. Carnea nu prea îi place, dar nu a fost niciodată mofturos. Mănâncă broccoli, chiar l-am dresat bine în ceea ce privește gustul culinar. Are perioade și perioade. El este foarte slăbuț, dar așa este făcut. Are perioade în care mănâncă foarte bine și perioade când zice că nu îi este foame. Eu nu îl forțez, dacă vrea o masă, îl las să mănânce o masă pe zi”, a mărturisit Lili Sandu.

Ads