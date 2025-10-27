Lili Sandu dezvăluie dacă revine sau nu în muzică. Artista este prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”: „E o viață frumoasă”

De peste trei ani, Lili Sandu prezintă emisiunea „Vorbește Lumea” la PRO TV, alături de Shurubel (Andrei Lăcătuș) și Bogdan Ciudoiu.

Deși a făcut valuri și în actorie, și în muzică, vedeta s-a concentrat în ultima perioadă exclusiv pe televiziune. Cu toate acestea, fanii vedetei s-au întrebat dacă are de gând să revină la primele domenii în care a activat.

„Nu, mă rezum la prezentatoare de trei ani. Nu aș mai avea timp! Înseamnă că ar trebui să renunț la familia pe care o am acasă. De aici, să merg pe un alt platou, să filmez altceva… ar fi foarte dificil! Nu știu dacă am renunțat la muzică și la actorie. Știi ce se întâmplă? Că în viață întâlnești tot felul de situații… E un tren pe care trebuie să-l iei atunci când e momentul și în cazul meu acum este televiziunea. Cel mai frumos tren din viața mea! Acum nu știu ce o să fie peste câțiva ani. Dacă voi avea șansa să joc într-un film sau să mă reîntorc la cântat, probabil că o voi face. Oamenii și imaginează că noi suntem la televizor de luni până vineri… 'Mamă, ce viață mișto'! Da, e o viață frumoasă, dar e foarte multă muncă. Să faci o emisiune live implică mult mai multă muncă decât dacă ai face o emisiune pe care ai putea să o filmezi. Filmezi o lună, două, trei, după care ai șase luni libere în care poți să faci ce vrei. Aici ești nonstop!

Se întâmplă să nu fii în cea mai bună stare a ta, se întâmplă copilul tău să fie pe masa de operație, se întâmplă ca tu să fii bolnav, dar ești aici și trebuie să-i faci pe oameni să zâmbească și să-i faci să intre în povestea ta. Pe ei nu-i interesează ce se întâmplă în viața ta. Și așa e și normal, că nu vin acum… Noi ne mai plângem câteodată, că noi suntem reali. Adică mai apar aici și zic: 'Băi, n-am dormit bine, că m-a ținut Thomas, n-am putut să dorm' sau 'Thomas e bolnăvior' sau… Că e un show live și face parte și din viața noastră, adică noi ne aducem aportul și cu asta. Și cred că asta le place și oamenilor, să vadă că noi suntem chiar oameni normali ca ei. Dar, revenind la asta, nu ai timp să faci foarte multe lucruri. Adică e foarte mult de muncă”, a declarat Lili Sandu pentru Libertatea.

În ceea ce privește relația cu colegii ei de la „Vorbește Lumea”, Lili Sandu a spus că de multe ori petrece mai mult timp alături de echipa de la platou decât cu familia ei de acasă, formată din partenerul ei, Silviu Țolu, și fiul lor, Thomas.

„Sunt multe amintiri. Inclusiv momentele pe care le avem câteodată pe platou cu invitații, câteodată greșelile pe care le facem… Adică învățăm din ele! Sunt momentele de după emisiune, când stăm și râdem. Noi ne cunoaștem foarte bine, suntem ca o mică familie, sunt zile în care chiar petrecem mai mult timp aici, pe platou, decât cu cei de acasă”, a încheiat vedeta.

