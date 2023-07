O fotografie înfricoșătoare a unui liliac uriaș a produs panică pe rețelele sociale. Pare a avea dimensiunea unui om

O fotografie cu un liliac uriaș, făcută în Filipine, a apărut pe rețelele de socializare. Poza a îngrozit mulți utilizatori, dar în realitate dimensiunea animalului este mult mai mică, scrie The Mirror.

Liliecii sunt asociați cu Halloween-ul și vampirii, deoarece unele specii se hrănesc cu sânge, așa că nu este de mirare că vederea a ceva „ca un om în cel mai realist costum de liliec din lume” creat teamă în rândul oamenilor.

Fotografia distribuită pe Twitter a fost făcută în vara anului 2020. De atunci, oamenii, pe rețelele de socializare, susțin că au coșmaruri.

Fotografia arată un liliac auriu uriaș. Acesta este un liliac care mănâncă fructe și trăiește în arhipelagul asiatic, dar nu este atât de înalt pe cât se temeau mulți.

Deși mamiferul zburător este considerabil mai mare decât liliacul din Europa și poate avea o anvergură de peste 1,5 metri, cântărește aproximativ 1,2 kg. În plus, are cea mai mare lungime înregistrată a antebrațului dintre toate speciile de lilieci - 8,5 cm.

Motivul pentru care liliacul arată atât de masiv se datorează perspectivei forțate, un truc al fotografului care creează o iluzie optică, făcând în acest caz animalul să pară mult mai mare decât în ​​mod normal.

La momentul publicării, imaginea avea peste 58.000 de retweet-uri și peste 234.000 de aprecieri. Există încă mulți care cred în dimensiunea enormă a animalului.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC