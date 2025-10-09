Conferință de presă tensionată la București: "România nu este doar vecin, ci stat frate!"

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 09:14
553 citiri
Lilian Popescu, selec\'ioner republica Moldova FOTO Facebook Federatia Moldoveneasca

Naționala Republicii Moldova a susținut o conferință de presă tensionată la București, înaintea amicalului cu România, meci considerat un antrenament pentru tricolorii lui Mircea Lucescu înaintea duelului cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

De partea cealaltă, Moldova traversează un moment dificil – echipa lui Lilian Popescu (51 de ani), noul selecționer, vine după o înfrângere istorică, 1-11 cu Norvegia.

„Când are de gând Federația să-și ceară scuze?”

Conferința Moldovei, desfășurată la Stadionul Steaua, a fost marcată de două momente tensionate între jurnaliști și reprezentanții oaspeților.

Un reporter a întrebat direct:

„Anul trecut, înainte de EURO 2024, Federația Moldovenească de Fotbal a urat succes vecinilor România și Ucraina. Când are de gând să-și ceară scuze Federația pentru această gafă? România nu este doar vecin, ci stat frate, și este cel mai mare susținător al Republicii Moldova.”

Vizibil stânjenit, Lilian Popescu a replicat scurt:

„Eu cred că nu e o întrebare pentru antrenor și jucători. Noi trebuie să ne vedem de treburile noastre.”

Tensiune și la întrebările despre politică

Momentul incomod a continuat după ce un alt jurnalist i-a întrebat pe Popescu și pe Vadim Rață (32 de ani, mijlocaș la FC Argeș) ce părere au despre rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, unde partidul pro-european PAS a câștigat peste 50% din voturi.

Ofițerul de presă al Federației Moldovenești a intervenit imediat:

„Ce tangență are această întrebare cu fotbalul? Mai bine puneți întrebări despre meci”.

Totuși, selecționerul a oferit o replică diplomată:

„Ca să nu fie dubii, noi suntem fericiți. Avem drumul nostru și mergem spre drumul nostru. Punct!”. Când a fost întrebat dacă acel „drum” este spre Europa, Popescu a repetat, vizibil iritat:

„Punct!”

„Eu l-aș lua pe Hagi! Nu pe Ianis, ci pe Gică”

În final, atmosfera s-a mai destins, iar jurnaliștii au lansat o întrebare mai lejeră: ce jucător român ar aduce în naționala Moldovei dacă ar putea.

Lilian Popescu a răspuns zâmbind: „Eu l-aș lua pe Hagi! Nu pe Ianis, ci pe Gică.”

La rândul său, Vadim Rață a avut o altă preferință:

„Am jucat contra lui Dennis Man când era la FCSB. M-a impresionat atunci, probabil acum e și mai bun.”

România – Moldova se va disputa joi, pe Arena Națională, iar pentru „tricolori” va fi ultimul test înaintea partidei cruciale cu Austria, din preliminariile Mondialului din 2026.

