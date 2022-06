Cel mai mic membru al familiei regale britanice a împlinit sâmbătă, 4 iunie, vârsta de un an. Lilibet, fetița prinţului Harry şi a lui Meghan Markle se află la Londra împreună cu părinții ei și fratele Archie cu ocazia jubileului reginei Elisabeta a II-a.

Săptămâna trecută, regina și strănepoata ei s-au întâlnit pentru prima dată, scrie BBC.com.

Membrii familiei regale au transmis pe Twitter urările de ziua lor lui Lilibet - fiica ducelui şi ducesei de Sussex.

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! 🎂

Urările au venit de la Prinţul de Wales şi Ducesa de Cornwall, precum şi de la mătuşa şi unchiul ei, Ducele şi Ducesa de Cambridge.

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈