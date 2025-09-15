Lily Collins, apariție îngrijorătoare pe covorul roșu. Cât de mult a slăbit actrița din „Emily în Paris” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 13:04
808 citiri
Emily in Paris revine cu sezonul 5 FOTO: Instagram/ Emily in Paris

Lily Collins, actrița cunoscută pentru rolul din „Emily in Paris”, a atras atenția în cadrul New York Fashion Week, la prezentarea Calvin Klein. La 36 de ani, vedeta a purtat un outfit metalizat ce i-a evidențiat silueta foarte suplă, stârnind reacții puternice în mediul online și interesul fotografilor.

Imaginile cu apariția ei au devenit virale rapid, generând comentarii diverse din partea fanilor. Mulți și-au exprimat îngrijorarea pentru sănătatea actriței, considerând că aspectul său ar putea transmite un mesaj periculos.

„Nu este sănătos să arăți așa, este incredibil!”, a scris un internaut, în timp ce altul a remarcat că „din păcate, moda slăbitului extrem s-a întors”. Un comentariu mai dur sugera că „oricine cu ochi vede că are o tulburare de alimentație”.

Pe de altă parte, numeroase voci au sărit în apărarea ei, subliniind presiunea enormă la care sunt supuse femeile în lumina reflectoarelor.

„O femeie a luat în greutate? Oamenii o judecă. O femeie a slăbit? Oamenii o judecă. Orice schimbare a aspectului unei femei va fi judecată. Cât de trist”, a comentat un utilizator pe Instagram.

Speculațiile privind metodele de slăbire rapidă, inclusiv Ozempic, au reapărut în discuțiile online, un subiect tot mai des întâlnit în industria divertismentului. Această apariție vine la câteva luni după ce Lily Collins și soțul ei, regizorul Charlie McDowell, au devenit părinți pentru prima dată. Actrița a anunțat pe Instagram că primul lor copil a venit pe lume prin intermediul unei mame surogat.

În paralel, fanii se pregătesc și pentru noul sezon al „Emily in Paris”, unde protagonista se mută în Roma, ocupând funcția de directoare la Agence Grateau Roma. Sinopsisul oficial sugerează că, deși Emily încearcă să se acomodeze cu noile responsabilități profesionale și presiuni, apar situații neprevăzute care îi complică viața profesională și sentimentală.

Cu optimismul și sinceritatea care au consacrat-o, Emily reușește să depășească obstacolele și să construiască relații mai puternice, promițând un final în care personajul devine mai matur.

