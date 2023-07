Şase morţi în urma unui bombardament rusesc la Lîman, în estul Ucrainei. Orașul a fost lovit cu rachete de dimineață

Cel puţin şase persoane au fost ucise şi cinci rănite în urma unui atac rusesc care a avut loc sâmbătă, 8 iulie, în oraşul Lîman, în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul Pavlo Kirilenko.

Într-un mesaj pe Telegram, el a spus că oraşul a fost lovit cu rachete la ora 10 dimineaţa şi că o casă şi un magazin au fost, de asemenea, avariate. Poliţia şi paramedicii sunt la faţa locului, a adăugat el.

Lîman este un nod feroviar cheie din regiunea estică Doneţk. Armata ucraineană declarase în actualizarea sa zilnică a situaţiei de pe front că a respins încercări de asalt ale trupelor ruse în apropiere de Lîman.

Acest bombardament vine în contextul în care sâmbătă s-au împlinit 500 de zile de la invazia Rusiei în Ucraina.

this is Lyman in Ukraine.

a Saturday morning.

one moment you’re drinking your morning coffee, packing the trunk of your car or biking for weekend errands. the next — you’re murdered.

