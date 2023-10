Maia Sandu a salutat decizia Ucrainei privind limba română. Răspunsul public al lui Zelenski

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a publicat joi, 19 octombrie, un mesaj pe platforma X (fostul Twitter) în care a salutat decizia autorităţilor de la Kiev de a recunoaşte limba română drept limbă oficială vorbită de minoritatea română din Ucraina.

„Salut declaraţia comună a preşedintelui Zelenski şi a prim-ministrului Marcel Ciolacu, prin care se confirmă limba română ca limbă oficială pentru comunitatea românească din Ucraina. O mişcare importantă care consolidează unitatea ţărilor noastre”, a scris Maia Sandu pe X.

Preşedintele Ucrainei a răspuns public la mesajul transmis de Maia Sandu. Volodimir Zelenski a apreciat colaborarea dintre Ucraina, Moldova şi România, scrie NewsMaker.

„Dragă Maia Sandu, mă bucur că cooperarea noastră trilaterală, între Ucraina, Moldova şi România, se dezvoltă într-un ritm tot mai rapid. Ambele noastre naţiuni sunt pe cale să adere la UE. Ar trebui să ne construim viitorul european şi să consolidăm Europa împreună”, i-a răspuns Zelenski într-un comentariu pe X.

