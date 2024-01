Șefa Anticorupției din Republica Moldova refuză o întrebare formulată în rusă: "Puteți s-o adresați în limba română?" VIDEO

Un moment devenit viral pe rețelele de socializare s-a produs în timpul unei conferințe de presă susținute la Chișinău de Veronica Drăgălin, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova.

Drăgălin apare în filmare ascultând o întrebare adresată în limba rusă de o jurnalistă aflată în sală. La un moment dat, procuroarea-șefă întrerupe discursul ziaristei spunându-i: "Puteți adresa în limba română? Deci eu nu înțeleg limba rusă". Jurnalista răspunde spunând că nu poate, că se exprimă greu în limba română.

"Puteți adresa întrebarea în limba rusă în scris, pe mail, și veți primi răspuns. Nici eu nu vorbesc limba rusă", a încheiat Drăgălin conversația.

"Speak Romanian."

Moldovan anti-corruption official Veronica Drăgălin rejects Russian speaking journalist for not asking her question in the official language of the country, Romanian.

"I can't help you, I don't speak Russian."

