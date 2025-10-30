Țara unde s-a stabilit o limită de 6 km/h pentru mersul pe jos. Inițiatorul legii spune că este o neînțelegere

Un parlamentar slovac a clarificat că pietonii nu vor avea o limită de viteză, după ce un amendament recent care stabilește o «viteză de mers pe jos» de 6 km/h pentru trotuare a stârnit confuzie și ironii. Scopul legii este de a proteja pietonii, reglementând viteza skaterilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.

Parlamentarul Lubomir Vazny a clarificat faptul că pietonii nu vor avea o limită de viteză, după ce dezbaterea politică în jurul unui amendament de lege a dus la critici.

Parlamentarul care a redactat amendamentul a declarat miercuri seară pentru postul public de televiziune STVR că criticile se bazează pe o neînțelegere. Limita de viteză se aplică numai celor care utilizează trotuare, a spus el, nu și persoanelor care merg pe jos.

Amendamentul, adoptat de o majoritate parlamentară marți, definește pentru prima dată o 'viteză de mers pe jos' de 6 kilometri pe oră și o stabilește ca limită de viteză pentru oricine are voie să utilizeze trotuare în anumite condiții.

Vazny a spus că scopul este de a proteja pietonii, asigurând că skaterii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice nu se deplasează semnificativ mai repede decât ritmul de mers pe jos.

