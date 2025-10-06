Țara europeană care reduce viteza la 80 km/h pe autostradă. Limitarea va fi introdusă în anii următori pentru 2.200 de km

Țara europeană care reduce viteza la 80 km/h pe autostradă. Limitarea va fi introdusă în anii următori pentru 2.200 de km
Elvețienii reduc viteza legală pe autostradă FOTO vignetteswitzerland.com

Elveția reduce limita de viteză la 80 km/h pe mai bine de o mie de kilometri de autostradă, în încercarea de a fluidiza traficul și de a diminua orele pierdute în blocaje. Măsura, adoptată după un nou record de aglomerație pe șoselele țării, urmează să fie extinsă treptat la aproape jumătate din rețeaua națională de autostrăzi, în ciuda criticilor venite din partea unor politicieni care o consideră o restricție impusă abuziv.

Principala cauză a blocajelor este supraîncărcarea traficului. Pentru a combate acest fenomen, autoritățile impun limite de viteză de 80 km/h pe secțiunile aglomerate în orele de vârf, folosind indicatoare electronice deasupra benzilor de circulație.

În prezent, există indicatoare electronice care reduc viteza la 80 km/h pe 1015 kilometri de autostradă (în ambele direcții).

„În anii următori, este prevăzută o extindere la 2200 de kilometri de autostradă”, arată presa elvețiană. Aproape jumătate din rețeaua de autostrăzi naționale va fi echipată cu aceste indicatoare electronice și va avea limită temporară de 80 km/h. În 2020, erau doar 300 de kilometri astfel echipați, ceea ce reprezintă o triplare în ultimii cinci ani.

Oficiul Federal pentru Drumuri susține că o autostradă atinge capacitatea maximă la aproximativ 80 km/h. La această viteză, vitezele vehiculelor se uniformizează, rezultând mai puține schimbări de bandă și manevre de frânare, menținând astfel un flux de trafic mai stabil.

Măsură contestată

Nu toată lumea este mulțumită de această măsură. Deputatul SVP Rémy Wyssmann (58 de ani) o consideră o „introducere treptată a limitei de 80 km/h împotriva voinței legiuitorului”. El este deranjat de faptul că „administrația decide practic singură” și se îndoiește de eficacitatea reducerii vitezei.

Autostrăzile elvețiene funcționează la capacitate maximă. În unele locuri, acestea sunt extinse, cum ar fi proiectul de extindere la șase benzi între Luterbach SO și Härkingen SO. Cu toate acestea, anul trecut, poporul a respins prin vot o extindere suplimentară a autostrăzilor.

Oficiul Federal pentru Drumuri implementează și alte măsuri pe lângă reducerea vitezei în orele de vârf. În unele locuri, banda de urgență este deschisă ca bandă suplimentară de circulație. Semafoare speciale reglementează accesul pe autostradă la unele intrări. Pe anumite secțiuni cu două benzi, camioanele nu au voie să depășească.

Aceste măsuri vizează îmbunătățirea fluxului de trafic și reducerea blocajelor pe autostrăzile elvețiene, care se confruntă cu o presiune tot mai mare din cauza creșterii volumului de trafic.

