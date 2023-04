O grecoaică este noua șefă a lui Jose Mourinho. Decizie surpriză la AS Roma

Lina este noul șef de la AS Roma FOTO facebook

AS Roma a anunțat că grecoaica Lina Souloukou a fost numită în funcția de CEO și director general al clubului.

"Lina este un lider experimentat, respectat și recunoscut în lumea fotbalului și a afacerilor: suntem încântați să o primim în familia AS Roma. Vom lucra îndeaproape cu ea pentru a continua să ducem clubul la cel mai înalt nivel, așa cum merită fanii și orașul", au declarat Dan și Ryan Friedkin, miliardarii americani care conduc clubul.

După ce a studiat Dreptul, specializându-se în Dreptul Sportului, și-a început cariera în fotbal, unde a lucrat timp de peste 15 ani. În 2018, a fost numită CEO al Olympiacos Pireu, funcție pe care a deținut-o până în iunie 2022.

"Aș dori să îmi exprim recunoștința față de familia Friedkin pentru că mi-a oferit această oportunitate: am avut ocazia să apreciez și să înțeleg spiritul și ambiția care inspiră proprietatea și sunt onorată să am șansa de a împărtăși provocările care o așteaptă pe AS Roma", a declarat Souloukou.

"Sunt încântat să mă alătur acestui club istoric și aștept cu nerăbdare să pun experiența pe care am dobândit-o în lumea fotbalului internațional la dispoziția clubului, a conducerii sale și a tuturor angajaților." În 2019, ea a fost numită în Consiliul Executiv al ECA, poziție pe care o deține și în prezent.

Lina s-a născut în 1983 în Larissa, Grecia, unde a copilărit. Tatăl ei a fost portar și, mai târziu, antrenor de fotbal și a inspirat-o pe Lina să fie mereu implicată în sport. A fost o jucătoare internațională de volei de succes până în al doilea an la Universitatea Națională și Kapodistiană din Atena. În timpul studiilor a avut privilegiul de a fi angajată și de a lucra la Departamentul de control al dopajului la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, dobândind nu doar o experiență profesională importantă, ci și una unică în viață.

În 2005 s-a mutat în Spania pentru a-și termina studiile de drept la Universitatea din Salamanca. După absolvirea studiilor, în 2006, a obținut un master în drept și management sportiv la Universitatea Politehnica din Madrid.

Întreaga sa carieră profesională a fost orientată în domeniul fotbalului, fiind consilier specializat în diferite poziții. Printre alte funcții, a fost numită membru al Curții de Arbitraj pentru Fotbal a Federației Elene de Fotbal timp de 5 ani. În plus, în ultimii 12 ani, a reprezentat și a colaborat cu numeroase cluburi de fotbal, instituții și alte părți interesate de fotbal (jucători - antrenori etc.) în numeroase probleme. Împreună cu sora sa, în 2007 și-a înființat propria firmă de avocatură, care este încă în plină activitate.

În 2016 s-a născut fiul ei, Michael.