Ea e noua rivală a Simonei Halep. Bucuria de nedescris a elevei lui Mouratoglou, campioană în WTA la 17 ani VIDEO

Tenismena Linda Fruhvirtova din Cehia (130 WTA), care se antrenează din 2017 la Academia lui Patrick Mouratoglou, tehnicianul Simonei Halep, a câștigat duminică primul său turneu în circuitul WTA, la numai 17 ani.

Linda Fruhvirtova a învins-o în finala competiției WTA 250 de la Chennai (India) pe poloneza Magda Linette (67 WTA), la capătul unui meci dramatic, de aproape trei ore, încheiat cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4 pentru eleva lui Mouratoglou.

Cu o ascensiune fulminantă în ultimul an, Linda Fruhvirtova este pariul pentru viitor al tehnicianului francez Patrick Mouratoglou, actualul antrenor al Simonei Halep.

Linda se antrenează din 2017 la Academia lui Mouratoglou, cu care are șanse mari să colaboreze full-time în anii următori.

She came, she conquered and she's just 17 years old!!!

Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR