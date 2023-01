Ea e noua senzație a tenisului feminin. La 17 ani s-a calificat în turul trei la Australian Open

Tenismena Linda Fruhvirtova din Cehia, în vârstă de numai 17 ani, s-a calificat joi în turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Considerată noua senzație a tenisului feminin, Fruhvirtova (82 WTA) a învins-o categoric pe australianca Kymberly Birrell (167 WTA), deținătoare a unui wild-card, scor 6-3, 6-2.

La debutul său la Australian Open, Fruhvirtova va juca în turul trei cu tunisianca Ons Jabeur sau cu conaționala Marketa Vondrousova.

Playing her first #AusOpen, 🇨🇿 Linda Fruhvirtová ends Kim Birrell's run to advance to the third round.

The young Czech wins 6-3 6-2.

