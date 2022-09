Calcă pe urmele surorilor Williams? Noul superstar din tenisul feminin are o soră mai mică la fel de promițătoare

Tenismena Linda Fruhvirtova din Cehia (17 ani), care se antrenează din 2017 la Academia lui Patrick Mouratoglou, tehnicianul Simonei Halep, a câștigat duminică primul său turneu în circuitul WTA.

Linda Fruhvirtova a învins-o în finala competiției WTA 250 de la Chennai (India) pe poloneza Magda Linette (67 WTA), la capătul unui meci dramatic, de aproape trei ore, încheiat cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4 pentru eleva lui Mouratoglou. Linda a revenit de la 4-1 pentru Linette în setul decisiv!

Linda Fruhvirtova a urcat până pe locul 74 și este cea mai tânără jucătoare din Top 100!

Interesant este că ea are o soră mai mică, Brenda, care la 15 ani face furori în turneele de tenis.

Ea a câștigat 25 de meciuri la rând și 5 turnee consecutive!

On Monday, Linda Fruhvirtova will make her Top 100 debut and become the youngest player in the WTA Top 100.

