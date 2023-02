Puștoaica de 17 ani care bate la porțile Top 50 mondial. Victorie uriașă la WTA Dubai, contra unei foste finaliste de Grand Slam

Tenismena de 17 ani Linda Fruhvirtova din Cehia (52 WTA) s-a calificat duminică în turul secund al turneului de 1.000 de puncte de la Dubai.

Puștoaica Linda Fruhvirtova a învins-o cu 6-3, 6-4 pe experimentata americancă Danielle Collins (29 de ani, 42 WTA), finalistă anul trecut la Australian Open.

Cu această victorie, Fruhvirtova s-a apropiat la numai două puncte de Top 50 mondial. În următorul meci de la Dubai, cehoaica își așteaptă adversara din duelul Ostapenko (Letonia) - Zavatska (Ucraina).

Czech Doesn't Bounce

Linda Fruhvirtova delivers our first upset in Dubai, handing Danielle Collins her 4th loss in 5 matches with a 6-3, 6-4 win.

The 17yo, who is currently less than 5 points from a top 50 debut, moves forward to face Jelena Ostapenko or Katarina Zavatska. pic.twitter.com/vJva2xwnzm